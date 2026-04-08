ЦСКА вылетит от «Авангарда», «Динамо» Мн выбьет «Ак Барс»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Букмекеры ожидают, что «Авангард» выбьет ЦСКА из Кубка Гагарина. На выход омичей в полуфинал дают коэффициент 1.60, на проход москвичей – 2.34.

В паре «Динамо» Минск – «Ак Барс» фаворитом у букмекеров за 1.75 котируется белорусский клуб. На выход казанцев в 1/2 финала можно поставить за 2.08.

Победители пар 1/4 финала Кубка Гагарина по версии букмекеров:

«Локомотив» (1.15 – проход 1/2 финала) – «Салават Юлаев (5.50)

«Авангард» (1.60) – ЦСКА (2.34)

«Динамо» Минск (1.75) – «Ак Барс» (2.08)

«Металлург» (1.15) – «Торпедо» (5.50)

Первые матчи второго раунда пройдут 8 и 9 апреля.