  • ЦСКА вылетит от «Авангарда», «Динамо» Мн выбьет «Ак Барс»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Кубка Гагарина
36

ЦСКА вылетит от «Авангарда», «Динамо» Мн выбьет «Ак Барс»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Букмекеры ожидают, что «Авангард» выбьет ЦСКА из Кубка Гагарина. На выход омичей в полуфинал дают коэффициент 1.60, на проход москвичей – 2.34.

В паре «Динамо» Минск – «Ак Барс» фаворитом у букмекеров за 1.75 котируется белорусский клуб. На выход казанцев в 1/2 финала можно поставить за 2.08.

Победители пар 1/4 финала Кубка Гагарина по версии букмекеров:

«Локомотив» (1.15 – проход 1/2 финала) – «Салават Юлаев (5.50)

«Авангард» (1.60) – ЦСКА (2.34)

«Динамо» Минск (1.75) – «Ак Барс» (2.08)

«Металлург» (1.15) – «Торпедо» (5.50)

Первые матчи второго раунда пройдут 8 и 9 апреля.

Букмекеры и в паре СЮ ,Авто ставили на Авто . Их прогнозам не очень то и верить надо . Игра покажет .
в итоге Магнитка выйдет и Ак Барс
Локомотив, Металлург, Динамо Минск, Цска пройдут дальше, не в одном прогнозе я еще не ошибся.
Локомотив, Металлург, Динамо Минск, Цска пройдут дальше, не в одном прогнозе я еще не ошибся.
насчёт ЦСКА есть большие сомнения
насчёт ЦСКА есть большие сомнения
Цска разнесет Авангард
Цска отлично подошёл к плей офф, многие списывали армейцев думаю Цска пройдёт дальше
Цска отлично подошёл к плей офф, многие списывали армейцев думаю Цска пройдёт дальше
уже пошёл....
Чот сомневаюсь про ЦСКА...
Чот сомневаюсь про ЦСКА...
уверен что Цска пройдёт Авангард
через пару игр ( каждой команды) можно посмотреть ставки букмекеров...... сильно изменятся или....
Интересно посмотреть как Радулов будет Салават выталкивать.
Великий ЦСКА
