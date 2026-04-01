Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира. На проход Боснии давали 22%

Босния и Герцеговина победила Италию в финале стыков ЧМ-2026.

Итальянцы котировались явными фаворитами противостояния за 1.22 (78%), на проход боснийцев на мундиаль давали коэффициент 4.40 (22%).

Итальянцы пропустят третий подряд чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).