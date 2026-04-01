1

Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира. На проход Боснии давали 22%

Босния и Герцеговина победила Италию в финале стыков ЧМ-2026.

Итальянцы котировались явными фаворитами противостояния за 1.22 (78%), на проход боснийцев на мундиаль давали коэффициент 4.40 (22%).

Итальянцы пропустят третий подряд чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoКвалификация ЧМ
Ставки на сегодня
logoЧМ-2026
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
С какими мозгами можно было назначать Гатузо..... как???
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чехия неожиданно для букмекеров вышла на ЧМ-2026, обыграв Данию в финале стыков
10 минут назад
9.00 давали в лайве на победу Швеции над Польшей. Дьокереш забил на 88-й и вывел скандинавов на ЧМ-2026
49 минут назад
Босния – букмекерский фаворит дополнительного времени с Италией. Команда Гаттузо играет в меньшинстве с 41-й минуты
55 минут назад
Сборная Россия не смогла обыграть Мали (0:0), хотя котировалась явным фаворитом у букмекеров
сегодня, 19:02
Италия впервые с 2014 года выйдет на чемпионат мира, уверены букмекеры. 78% – вероятность победы над Боснией
сегодня, 18:34
У Левандовского 4 гола в 5 последних матчах за сборную Польши. 2.70 – забьет Швеции в финале стыков
сегодня, 10:47
Швеция победит Польшу, Чехия проиграет Дании: ожидания букмекеров от финала стыков ЧМ-2026
сегодня, 10:26
Линди Рафф станет лучшим тренером регулярки НХЛ, считают букмекеры. Его «Баффало» может впервые за 15 лет выйти в плей-офф
сегодня, 08:15
Минское «Динамо» – четвертый фаворит Кубка Гагарина у букмекеров. Команда Квартального – единственный клуб, победивший 4-0 в 1/8 финала
сегодня, 07:30
Клиент Polymarket выиграл $67 тысяч из-за ошибки Брюса Баффера. Ринг-анонсер объявил победителем не того бойца на турнире UFC Fight Night 271
вчера, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Италия ведет 1:0 у Боснии, но осталась в меньшинстве к перерыву. 32% – итальянцы в третий раз подряд не выйдут на ЧМ
сегодня, 19:35
СКА близок ко второму подряд вылету из Кубка Гагарина в первом раунде. ЦСКА – явный фаворит пятого матча
сегодня, 11:04
5.00 – «Автомобилист» сделает камбэк с 1-3 в серии с «Салаватом». Екатеринбуржцы были фаворитами противостояния
сегодня, 09:41
Коэффициент на победу России над Мали вырос с 1.30 до 1.60 за пять дней
сегодня, 07:48
20.00 – московское «Динамо» сделает камбэк с 0-3 в серии с минским «Динамо». В Кубке Гагарина такое случилось лишь однажды
вчера, 11:51
Рекомендуем