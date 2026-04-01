Чехия неожиданно для букмекеров вышла на ЧМ-2026, обыграв Данию в финале стыков
Сборная Чехии победила Данию (2:2, 3-1 – пенальти) в финале стыков к ЧМ-2026.
Букмекеры считали датчан фаворитами противостояния за 1.54, на проход чешской сборной давали коэффициент 2.50.
Чехия вышла на чемпионат мира впервые с 2006 года. Дания пропустит первый мундиаль с 2014 года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Датчане сами виноваты, что не додавили в добавочное