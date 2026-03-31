9.00 давали в лайве на победу Швеции над Польшей. Дьокереш забил на 88-й и вывел скандинавов на ЧМ-2026
Швеция победила Польшу (3:2) в финале стыков и вышла на ЧМ-2026.
Победный мяч на 88-й минуте забил форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш. Перед этим на победу шведов в основное время давали коэффициент 9.00.
Швеция сыграет на чемпионате мира впервые с 2018 года. Скандинавы пропустили прошлый мундиаль, проиграв Польше (0:2) в финале стыков.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем