9.00 давали в лайве на победу Швеции над Польшей. Дьокереш забил на 88-й и вывел скандинавов на ЧМ-2026

Швеция победила Польшу (3:2) в финале стыков и вышла на ЧМ-2026.

Победный мяч на 88-й минуте забил форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш. Перед этим на победу шведов в основное время давали коэффициент 9.00.

Швеция сыграет на чемпионате мира впервые с 2018 года. Скандинавы пропустили прошлый мундиаль, проиграв Польше (0:2) в финале стыков.