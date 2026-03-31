Босния – букмекерский фаворит дополнительного времени с Италией. Команда Гаттузо играет в меньшинстве с 41-й минуты

Сборная Италии и Боснии играют вничью в финале европейского стыка ЧМ-2026 (1:1, перерыв перед дополнительным временем).

На 15-й минуте итальянцы вышли вперед благодаря голу Мойзе Кина. На 41-й команда Дженнаро Гаттузо осталась вдесятером – прямую красную карточку получил Алессандро Бастони.

На 79-й минуте Босния сравняла и перевала матч в овертайм – отличился Харис Табакович.

В перерыве букмекеры дают коэффициент 1.70 (68%) на то, что боснийцы выйдут на ЧМ-2026. 2.15 – Италия пробьется на мундиаль.

Итальянцы пропустили два последних чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).