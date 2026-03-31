Италия ведет 1:0 у Боснии, но осталась в меньшинстве к перерыву. 32% – итальянцы в третий раз подряд не выйдут на ЧМ
Сборная Италии побеждает Боснию и Герцеговину на выезде в финале европейского стыка ЧМ-2026 (1:0, перерыв).
На 15-й минуте итальянцы вышли вперед благодаря голу Мойзе Кина. На 41-й команда Дженнаро Гаттузо осталась вдесятером – прямую красную карточку получил Алессандро Бастони.
В перерыве букмекеры дают коэффициент 1.40 (68%) на то, что итальянцы выйдут на ЧМ-2026. 2.95 (32%) – боснийцы сделают камбэк.
Итальянцы пропустили два последних чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем