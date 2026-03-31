Сборная Россия не смогла обыграть Мали (0:0), хотя котировалась явным фаворитом у букмекеров
Сборные России и Мали сыграл вничью (0:0) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
Россия впервые с 2017 года не смогла забить африканской сборной – тогда было поражение от Кот-д’Ивуара со счетом 0:2.
Команда Валерия Карпина котировалась явным фаворитом встречи у букмекеров. Коэффициент на победу России опускался до 1.30.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ухахатбл.
ну Мали сделали то что умеют лучше всего. Посушили. И Россия сделала. Пнула чужие ожидания)
Рекомендуем
