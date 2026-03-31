Италия впервые с 2014 года выйдет на чемпионат мира, уверены букмекеры. 78% – вероятность победы над Боснией

Букмекеры оценили шансы сборной Италии выйти на ЧМ-2026.

Сегодня команда Дженнаро Гаттузо сыграет в финале европейских стыков против Боснии и Герцеговины. Италия котируется явным фаворитом за 1.22 (78%), на итоговую победу боснийцев дают коэффициент 4.40 (22%).

Итальянцы пропустили два последних чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).

Матч состоится 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.