Гранд экспресс на 15 миллионов от игрока БК «Мелбет»

Клиент БК «Мелбет» собрал экспресс из 7 событий с коэффициентом 1741.74 на сумму 8612 RUB. Давайте подробнее рассмотрим этот случай:



В своем пари игрок БК «Мелбет» решил взять сразу несколько показателей и выбрал матчи на три дня вперед: исход «обе забьют в 1-ом тайме» для встреч Динамо Москва – Спартак и Сельта – Реал Мадрид; Тотал больше (2.5) для матчей Нижний Новгород – Сочи, Наполи – Торино, ФКСБ – Унив. Клуж; а также Тотал больше (3.5) в играх Фрайбург – Байер и Тоттенхэм – Кристал Пэлас.

Практически все события проходили уверенно, однако матч Наполи – Торино заставил поволноваться. После быстрого гола новичка хозяев Алиссона Сантоса, команды не создав большого количества опасных моментов, ушли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме Наполи укрепил преимущество благодаря точному удару Элифа Элмаса, но для успешного исхода пари не хватало еще одного гола. Развязка наступила на 87-й минуте: Чезаре Казадеи, получив передачу от Чеа Адамса, сумел пробить вратаря Наполи и установил окончательный счет 2:1, который и принес игроку желаемый результат.



Поздравляем клиента БК «Мелбет», который смог увеличить свой баланс на 14 999 932.45 RUB и желаем удачи в грядущих пари!



