У Левандовского 4 гола в 5 последних матчах за сборную Польши. 2.70 – забьет Швеции в финале стыков
Букмекеры оценили шансы Роберта Левандовского забить Швеции.
37-летний нападающий «Барселоны» забил в 4 из 5 последних матчей за сборную Польши, в том числе в полуфинале стыков ЧМ-2026 против Албании (2:1).
Букмекеры дают коэффициент 2.70 на то, что Левандовски забьет Швеции в финале стыков.
Матч состоится 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем