5.00 – «Автомобилист» сделает камбэк с 1-3 в серии с «Салаватом». Екатеринбуржцы были фаворитами противостояния

«Автомобилист» примет «Салават Юлаев» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Уфы ведет 3-1 в противостоянии. В случае победы в сегодняшней игре «Салават» выйдет в следующий раунд.

Букмекеры дают коэффициент 5.00 на камбэк «Автомобилиста». Перед стартом серии екатеринбуржцы котировались явными фаворитами на проход за 1.40, на выход «Салавата» в 1/4 финала давали 2.95.

Матч состоится 31 марта, начало – в 17:00 мск.