Линди Рафф станет лучшим тренером регулярки НХЛ, считают букмекеры. Его «Баффало» может впервые за 15 лет выйти в плей-офф

Линди Рафф выиграет «Джек Адамс Трофи», считают букмекеры.

Наставник «Баффало» котируется явным фаворитом на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата НХЛ за 1.53. Его главный конкурент – тренер «Тампы» Джон Купер (2.50).

«Баффало» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков в 74 играх. Букмекеры уверены, что клуб выйдет в плей-офф впервые за 15 лет.