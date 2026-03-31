Коэффициент на победу России над Мали вырос с 1.30 до 1.60 за пять дней

Вероятность победы сборной России над Мали снизилась.

Изначально коэффициент на победу команды Валерия Карпина в товарищеском матче упал с 1.70 до 1.30 на фоне новости о том, что в Санкт-Петербург приедет молодой состав сборной Мали.

За последние пять дней коэффициент на победу России вернулся в прежний диапазон, поднявшись с 1.30 до 1.60. На успех Мали дают 6.20 вместо 10.50 на прошлой неделе.

Матч состоится 31 марта, начало – в 20:00 мск.