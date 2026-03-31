Минское «Динамо» – четвертый фаворит Кубка Гагарина у букмекеров. Команда Квартального – единственный клуб, победивший 4-0 в 1/8 финала
Букмекеры повысили шансы минского «Динамо» на победу в Кубке Гагарина.
Белорусский клуб уверенно обыграл московское «Динамо» в первом раунде – это единственная серия 1/8 финала, завершившаяся со счетом 4-0.
Перед стартом плей-офф на победу минчан в Кубке Гагарина давали коэффициент 10.00, сейчас – 8.00. Только у трех команд больше шансов на титул – у «Авангарда» (6.00), «Локомотива» (3.20) и «Металлурга» (3.00).
