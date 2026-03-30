13.00 – «Рексхэм» выйдет в АПЛ. Клуб Райана Рейнольдса в балле от зоны плей-офф

Букмекеры оценили шансы «Рексхэма» выйти в АПЛ по итогам сезона.

Клуб, принадлежащий актеру Райану Рейнольдсу, идет на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа за 7 туров до конца сезона. Отставание от зоны прямого выхода в АПЛ – 8 очков, от зоны плей-офф – один балл.

На выход «Рексхэма» в АПЛ по итогам сезона дают коэффициент 13.00.

Напомним, клуб оформил три подряд повышения в классе – в Лигу 2 в сезоне-2022/23, в Лигу 1 в сезоне-2023/24 и в Чемпионшип в сезоне-2024/25.