20.00 – московское «Динамо» сделает камбэк с 0-3 в серии с минским «Динамо». В Кубке Гагарина такое случилось лишь однажды
Московское «Динамо» примет минских одноклубников в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.
Минское «Динамо» победило в трех первых матчах – 3:1, 4:1 и 2:1 (ОТ). Перед четвертой игрой на камбэк москвичей в серии дают коэффициент 20.00, ставки на итоговую победу минчан не принимаются.
В истории Кубка Гагарина был лишь один случай, когда команда отыгралась с 0-3 в серии – СКА в финале Западной конференции против ЦСКА в 2015 году.
Матч состоится 30 марта, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Динамо Мск самая слабая команда на западе, даже Спартак сопротивляется чемпиону.
Динамо Мск самая слабая команда на западе, даже Спартак сопротивляется чемпиону.
По факту ты прав. Эта серия закончится с баранкой для москвичей. Они не играют, а делают вид что играют мысли уже на пляже в отпуске. В каждом матче забить одну шайбу и всё, этого явно мало для победы. А больше одной динамо мск забить не может в отличии от минска. Минск выиграет серию и отомстит за прошлый год.
