  20.00 – московское «Динамо» сделает камбэк с 0-3 в серии с минским «Динамо». В Кубке Гагарина такое случилось лишь однажды
20.00 – московское «Динамо» сделает камбэк с 0-3 в серии с минским «Динамо». В Кубке Гагарина такое случилось лишь однажды

Московское «Динамо» примет минских одноклубников в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

Минское «Динамо» победило в трех первых матчах – 3:1, 4:1 и 2:1 (ОТ). Перед четвертой игрой на камбэк москвичей в серии дают коэффициент 20.00, ставки на итоговую победу минчан не принимаются.

В истории Кубка Гагарина был лишь один случай, когда команда отыгралась с 0-3 в серии – СКА в финале Западной конференции против ЦСКА в 2015 году.

Матч состоится 30 марта, начало – в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Динамо Мск самая слабая команда на западе, даже Спартак сопротивляется чемпиону.
Ответ Сидни Кросби 2
Динамо Мск самая слабая команда на западе, даже Спартак сопротивляется чемпиону.
По факту ты прав. Эта серия закончится с баранкой для москвичей. Они не играют, а делают вид что играют мысли уже на пляже в отпуске. В каждом матче забить одну шайбу и всё, этого явно мало для победы. А больше одной динамо мск забить не может в отличии от минска. Минск выиграет серию и отомстит за прошлый год.
