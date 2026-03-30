  «Барселона» выиграла 15 из 15 домашних матчей в Ла Лиге. 1.22 – не проиграет дома до конца сезона
«Барселона» выиграла 15 из 15 домашних матчей в Ла Лиге. 1.22 – не проиграет дома до конца сезона

«Барселона» близка к сезону без домашних поражений в Ла Лиге.

Каталонский клуб выиграл 15 из 15 матчей на своем поле в чемпионате. В 21-м веке никому не удавалось выиграть все домашние матчи в сезоне Ла Лиги.

Букмекеры дают коэффициент 1.22 на то, что «Барселона» не проиграет дома до конца сезона. 3.80 – будет хотя бы одно поражение.

Каталонцы проведут еще 4 домашних матча в Ла Лиге – против «Эспаньола», «Сельты», «Реала» и «Бетиса».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Думаю только на Реал будет кеф не меньше 1.22 , что Барса не проиграет, так что нет смысла брать 4 матча за такой же кеф
