  • Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм», уверены букмекеры. Коэффициент на назначение обвалился с 4.00 до 1.14
Букмекеры считают Роберто Де Дзерби очевидным фаворитом на назначение в «Тоттенхэм».

За неделю коэффициент на назначение Де Дзерби обвалился с 4.00 до 1.14 – около 88% вероятности.

Сообщалось, что бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» отказался занимать пост главного тренера «шпор» до лета. Предполагается, что итальянец предпочел бы дождаться завершения сезона, чтобы понять, останется ли «Тоттенхэм» в АПЛ.

За 2.75 можно поставить на то, что тренером «Тоттенхэма» станет Шон Дайч. Шансы остальных кандидатов сильно ниже – от 12.00.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
