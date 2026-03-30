1.40 – «Металлург» сегодня закончит серию с «Сибирью». «Магнитка» ведет 3-0

«Сибирь» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска выиграл первые три матча серии – 4:1, 5:1, 3:1.

Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что «Магнитка» победит сегодня и закончит серию. 3.00 – «Сибирь» переведет противостояние в пятый матч.

Игра состоится 30 марта, начало – в 15:30 мск.