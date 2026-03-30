Дьюк вылетел из «Мартовского безумия», упустив преимущество в 19 очков в матче с Коннектикутом. Команда была фаворитом турнира у букмекеров
Университет Дьюка сенсационно завершил выступление в «Мартовском безумии».
Дьюк проиграл Коннектикуту на последних секундах после баззер-бита. За шесть секунд до финальной сирены вероятность победы команды оценивалась в 90%. По ходу встречи Дьюк вел с разницей в 19 очков.
Ранее ни один первый сеяный не проигрывал матч плей-офф NCAA, имея преимущество в 19 очков. При этом перед стартом турнира именно Дьюк считался главным фаворитом у букмекеров – чемпионство команды оценивалось коэффициентом 4.60.
