«Салават Юлаев» повел 3-1 с «Автомобилистом». Уральцы были явными фаворитами серии

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче серии плей-офф и повел 3-1 в противостоянии.

Уфимский клуб находится в одной победе от выхода в следующий раунд. На проход «Салавата» дают коэффициент 1.17 (81%), камбэк соперников оценивается в 5.00 (19%).

Перед стартом Кубка Гагарина букмекеры не сомневались в проходе «Автомобилиста» – екатеринбуржцы были явными фаворитами серии за 1.40, на выход «Салавата» в 1/4 финала давали 2.95.

Пятый матч серии пройдет 31 марта в Екатеринбурге.