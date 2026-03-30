«Салават Юлаев» повел 3-1 с «Автомобилистом». Уральцы были явными фаворитами серии
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче серии плей-офф и повел 3-1 в противостоянии.
Уфимский клуб находится в одной победе от выхода в следующий раунд. На проход «Салавата» дают коэффициент 1.17 (81%), камбэк соперников оценивается в 5.00 (19%).
Перед стартом Кубка Гагарина букмекеры не сомневались в проходе «Автомобилиста» – екатеринбуржцы были явными фаворитами серии за 1.40, на выход «Салавата» в 1/4 финала давали 2.95.
Пятый матч серии пройдет 31 марта в Екатеринбурге.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Так что, пока не выиграем (СЮ) четвертую игру, рано еще говорить, что то.
