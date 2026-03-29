3.00 – Месси станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ. На счету аргентинца 13 голов на мировых первенствах

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.

Экс-нападающий сборной Германии забил 16 мячей на мировых первенствах за карьеру. Вторым по числу голов на ЧМ идет бразилец Роналдо (15), топ-3 замыкает немец Герд Мюллер (14).

В активе Месси 13 голов на чемпионатах мира. Если он обойдет Клозе, сыграет коэффициент 3.00. Лучше букмекеры оценивают только Килиана Мбаппе. На счету француза 12 голов.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

