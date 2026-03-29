Макдэвид приблизился к Кучерову в букмекерской линии претендентов на «Арт Росс». Россиянин больше не котируется явным фаворитом бомбардирской гонки

Букмекеры обновили котировки на обладателя «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

В субботу нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (4:2) и и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

На счету канадца 124 (42+82) очка в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах.

Коэффициент на победу Макдэвида в голосовании «Арт Росс» упал с 5.25 до 2.00. Кучеров остается главным фаворитом, однако котировки ухудшились с 1.32 до 1.86.

Мощный камбэк Кучерова в гонке за «Арт Росс» – от безнадежного аутсайдера до явного фаворита