Макдэвид приблизился к Кучерову в букмекерской линии претендентов на «Арт Росс». Россиянин больше не котируется явным фаворитом бомбардирской гонки
Букмекеры обновили котировки на обладателя «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.
В субботу нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (4:2) и и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
На счету канадца 124 (42+82) очка в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах.
Коэффициент на победу Макдэвида в голосовании «Арт Росс» упал с 5.25 до 2.00. Кучеров остается главным фаворитом, однако котировки ухудшились с 1.32 до 1.86.
Опубликовала: Венера Кравченко
