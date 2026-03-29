  • Макдэвид приблизился к Кучерову в букмекерской линии претендентов на «Арт Росс». Россиянин больше не котируется явным фаворитом бомбардирской гонки
Макдэвид приблизился к Кучерову в букмекерской линии претендентов на «Арт Росс». Россиянин больше не котируется явным фаворитом бомбардирской гонки

Букмекеры обновили котировки на обладателя «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

В субботу нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (4:2) и и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

На счету канадца 124 (42+82) очка в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах. 

Коэффициент на победу Макдэвида в голосовании «Арт Росс» упал с 5.25 до 2.00. Кучеров остается главным фаворитом, однако котировки ухудшились с 1.32 до 1.86.

Мощный камбэк Кучерова в гонке за «Арт Росс» – от безнадежного аутсайдера до явного фаворита

Опубликовала: Венера Кравченко
Колтон Энгельбрехт установил мировой рекорд в становой тяге на Siberian Power Show-2026
сегодня, 08:00Промо
Андрей Прокофьев – новый ревизор российских ресторанов
27 марта, 14:56Промо
Игрок БК Мелбет забрал миллион благодаря голу в добавленное время
27 марта, 14:17Промо
Итоги 1/8 ЛЧ от BetBoom – Более 22 000 000 со ставки на ничью и победный экспресс с коэффициентом 1 223!
27 марта, 11:27Промо
Фрибеты от BetBoom на Гран-при Японии по «Формуле-1»
26 марта, 13:35Промо
«Лига Ставок» и «Ахмат» показали ролик с «зеленым сиянием» перед игрой с «Ростовом» — и победили
25 марта, 14:59Промо
Пользователь Лиги Ставок выиграл более 1 млн рублей. Зашел коэффициент 560
25 марта, 13:23Промо
ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России
23 марта, 14:15Промо
У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»
22 марта, 15:30
«Реал» дома не проигрывает «Атлетико» аж с февраля 2016 года. Больше десяти лет». Тимур Боков сделал прогноз на мадридское дерби
22 марта, 13:02
