Расселл и Антонелли почти сравнялись по котировкам на титул «Ф-1». Шансы Ферстаппена упали до 1,6%

Букмекеры обновили котировки на чемпиона «Формулы-1» в 2026 году.

В воскресенье Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии и улучшил свои позиции в линии – коэффициент на чемпионство упал с 4.00 до 2.00.

Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл остается главным фаворитом за 1.90.

Макс Ферстаппен, перед сезоном входивший в топ-3 фаворитов, опустился на седьмое место – котировки ухудшились с 4.00 до 60.00.

Чемпион «Ф-1» в 2026 году по версии букмекеров:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.90

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 2.00

3. Шарль Леклер («Феррари») – 13.00

4-6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 23.00

4-6. Ландо Норрис («Макларен») – 23.00

4-6. Оскар Пиастри («Макларен») – 23.00

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 60.00

Остальные – от 400.00.

