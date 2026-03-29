Вероятность того, что Дончич станет MVP регулярки НБА, выросла с 0,9% до 6% с начала марта. Защитник «Лейкерс» провел 12 игр подряд с 30+ очками

Шансы Луки Дончича стать MVP регулярного сезона НБА выросли.

В феврале букмекеры давали на победу суперзвезды «Лейкерс» коэффициент 101.00 (0,9% вероятности). В марте Дончич провел 12 игр подряд с 30+ очками. Благодаря этой серии он стал первым игроком в истории клуба, кому удалось оформить 2000+ очков, 500+ передач и 100+ перехватов за сезон.

После этого коэффициент на то, что Дончич станет MVP, упал до 17.00 (6%). Лучше котируются только Виктор Вембаньяма (3.30) и Шэй Гилджес-Александер (1.34).

При этом в обновленном рейтинге претендентов на MVP по версии NBA.com Лука опустился со второй строчки на четвертую.

