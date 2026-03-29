5% – вероятность камбэка московского «Динамо» в серии с минским. Команда Козлова проиграла 3 матча подряд в первом раунде Кубка Гагарина
Букмекеры оценили шансы на камбэк «Динамо» Москва в серии с «Динамо» Минск.
В первом раунде плей-офф счет в серии 3-0 в пользу клуба из Беларуси. Некоторые букмекеры убрали коэффициент на проход минчан. Камбэк команды Вячеслава Козлова оценивается в 20.00 (5% вероятности).
Следующий матч серии пройдет 30 марта в Москве. Начало – в 19:30 мск.
Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Плей-офф это подтвердил
Без вариантов...
