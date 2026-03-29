Сборная Франции выиграла 3 из 4 матчей с Колумбией. 1.66 – снова победит
Сборная Франции сыграет с Колумбией в товарищеском матче в США.
Команда Дидье Дешама котируется фаворитом с коэффициентом 1.66. На победу колумбийцев можно поставить за 5.20, на ничью – за 3.90.
Эти сборные встречались 4 раза. Франция одержала 3 победы и один матч проиграла. Если колумбийцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 2.22.
Матч пройдет 29 марта. Начало – в 22:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
