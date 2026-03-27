Каруана – фаворит турнира претендентов по версии букмекеров. Шансы Есипенко на победу – чуть более 3%

Букмекеры определились с фаворитами шахматного турнира претендентов, который пройдет на Кипре с 29 марта по 16 апреля.

Главный претендент на победу – Фабиано Каруана, на чью победу можно поставить с коэффициентом 3.50. Следом за ним по котировкам расположились Хикару Накамура и Жавохир Синдаров (по 4.00).

Одним из главных андердогов считается российский гроссмейстер Александр Есипенко с вероятностью победы в 3,33%.

Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу.

В шахматах стартует турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель – будущий чемпион мира?