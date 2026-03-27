Шон Дайч – фаворит на замену Тудору в «Тоттенхэме». Де Дзерби – 2-й, Хюттер – 3-й у букмекеров
Букмекеры определились с основными кандидатами на пост главного тренера «Тоттенхэма».
Ранее журналист Пит О’Рурк сообщил, что Игор Тудор покинет лондонский клуб в ближайшие дни. Отставка произойдет по соглашению сторон.
Фаворитом на замену Тудору котируется экс-тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч – на его назначение британские БК дают коэффициент 3.00.
Вторым в списке фаворитов котируется экс-тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби (4.00), топ-3 замыкает бывший главный тренер «Монако» Ади Хюттер (5.00).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Или они сразу под чемпионшип готовятся!?