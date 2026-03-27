  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  Объем ставок на КХЛ в Olimpbet вырос на 38% за год. На лигу приходится 44% от всех ставок на хоккей
Объем ставок на КХЛ в Olimpbet вырос на 38% за год. На лигу приходится 44% от всех ставок на хоккей

В Olimpbet поделились итогами регулярного чемпионата КХЛ.

Объем ставок на КХЛ вырос на 38% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, а количество ставок увеличилось на 7%, сообщили в букмекерской компании.

КХЛ остается ключевым хоккейным продуктом Olimpbet – на лигу приходится 44% от общего объема ставок на хоккей. Доля НХЛ – 21%, ВХЛ – 15%, МХЛ – 13%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoКХЛ
Букмекеры
Olimpbet
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярки НБА, уверены букмекеры. На победу Вембаньямы дают 8.95
сегодня, 13:45
Соболенко – явный фаворит финала в Майами у букмекеров. Гауфф дважды побеждала белоруску в финалах ТБШ
сегодня, 12:47
Англия выиграла 12 из 13 последних матчей. 1.56 – обыграют Уругвай на «Уэмбли»
сегодня, 11:58
ЦСКА проиграл 6 из 7 последних матчей против СКА в Санкт-Петербурге, но сегодня котируется фаворитом
сегодня, 11:42
«Спартак» неожиданно для букмекеров сравнял счет в серии с «Локомотивом». 4.20 – москвичи выйдут в 1/4 финала Кубка Гагарина
сегодня, 11:03
Воробьев – самый вероятный автор гола в матче Россия – Никарагуа. В октябре он забил дебютный мяч за сборную
сегодня, 10:48
Россия разгромит Никарагуа, уверены букмекеры. У сборной было 5 крупных побед в 2025-м
сегодня, 10:29
Овечкин в 13 шайбах от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. 8.50 – побьет уже в этом сезоне
сегодня, 09:19
Швеция победит Польшу, Чехия проиграет Дании: ожидания букмекеров от финала стыков ЧМ-2026
сегодня, 07:27
33% – вероятность второго возвращения Санчо в «Боруссию» по мнению букмекеров
вчера, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок БК Мелбет забрал миллион благодаря голу в добавленное время
31 минуту назадПромо
Итоги 1/8 ЛЧ от BetBoom – Более 22 000 000 со ставки на ничью и победный экспресс с коэффициентом 1 223!
сегодня, 11:27Промо
Фрибеты от BetBoom на Гран-при Японии по «Формуле-1»
вчера, 13:35Промо
«Лига Ставок» и «Ахмат» показали ролик с «зеленым сиянием» перед игрой с «Ростовом» — и победили
25 марта, 14:59Промо
Пользователь Лиги Ставок выиграл более 1 млн рублей. Зашел коэффициент 560
25 марта, 13:23Промо
ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России
23 марта, 14:15Промо
У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»
22 марта, 15:30
«Реал» дома не проигрывает «Атлетико» аж с февраля 2016 года. Больше десяти лет». Тимур Боков сделал прогноз на мадридское дерби
22 марта, 13:02
«В последние годы матчи между «Арсеналом» и «Сити» получаются максимально закрытыми». Прогноз Палагина на финал Кубка английской лиги
22 марта, 12:10
«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в финале Кубка лиги
22 марта, 11:15Промо
Рекомендуем