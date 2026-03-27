Объем ставок на КХЛ в Olimpbet вырос на 38% за год. На лигу приходится 44% от всех ставок на хоккей
В Olimpbet поделились итогами регулярного чемпионата КХЛ.
Объем ставок на КХЛ вырос на 38% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, а количество ставок увеличилось на 7%, сообщили в букмекерской компании.
КХЛ остается ключевым хоккейным продуктом Olimpbet – на лигу приходится 44% от общего объема ставок на хоккей. Доля НХЛ – 21%, ВХЛ – 15%, МХЛ – 13%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
