Итоги 1/8 ЛЧ от BetBoom – Более 22 000 000 со ставки на ничью и победный экспресс с коэффициентом 1 223!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги завершившейся 1/8 Лиги чемпионов УЕФА. Крупнейший выигрыш один из клиентов получил благодаря ставке на ничью в первом матче между «Ньюкаслом» и «Барселоной» за солидные 3.90.

Противостояние получилось достаточно равным, но концовка матча все равно немного потрепала нервы беттору. Обе команды играли в достаточно сдержанный футбол, и «нули» горели на табло до 86-й минуты, пока Харви Барнс не вывел хозяев вперед. Но каталонцы успели дать свой ответ до финального свистка – буквально в последней атаке Ольмо заработал на себе пенальти, который удачно реализовал Ямаль. Верно угаданный исход противостояния принес беттору 22 041 864 рубля.

Данный матч стал самым популярным среди клиентов BetBoom среди всех игр 1/8 ЛЧ этого сезона. Фаворитом бетторы считали «Барселону» – на ее победу пришлось 64% ставок. При этом в выигрыш «Ньюкасла» пользователи верили меньше, чем в ничью между командами.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал в рамках экспресса на все матчи первого круга. Список событий из купона:

● «Реал»/«Ман Сити» – «Реал» забьет в первом тайме за 2.12 (3:0)

● «Буде-Глимт»/«Спортинг» – победа «Буде»за 2.60 (3:0)

● ПСЖ/«Челси» – тотал больше 3 за 1.93 (5:2)

● «Ньюкасл»/«Барселона» – победа «Ньюкасла» по угловым за 2.16 (6:3)

● «Галатасарай»/«Ливерпуль» – победа «Галатасарая» за 4.50 (1:0)

● «Атлетико»/«Тоттенхэм» – победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.85 (5:2)

● «Аталанта»/«Бавария» – тотал больше 3.5 за 2.14 (1:6)

● «Байер»/«Арсенал» – тотал меньше 2.5 за 1.94 (1:1)

Итоговый коэффициент экспресса составил 1 223.47. Клиент BetBoom поставил на купон сумму, равную кэфу в 1 223 рубля. Теперь беттор может считать это число счастливым – экспресс зашел с хорошим запасом. Выигрыш составил 1 496 303 рубля.

Самый неожиданный проход в 1/4 оформил «Реал». Перед стартом 1/8 BetBoom давал коэффициент 3.21 на проход мадридцев в следующую стадию. Но команда Арбелоа пошла против ожиданий и обыграла «Сити» в обоих матчах с общим счетом 5:1. Также из неожиданных исходов стоит упомянуть камбэк «Спортинга» против «Буде-Глимта». Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу норвежцев и BetBoom давал 5.50 на проход португальцев в 1/4. Подопечные Боржеса не оставили шансов команде Хайкина и завершили основное время с зеркальным счетом 3:0, а в доп таймы отличились еще дважды.

Также BetBoom сравнил топ-5 фаворитов на победу в ЛЧ перед 1/8 и после нее:

«Арсенал» (3.50) → «Арсенал» (3.24)

«Бавария» (6.50) → «Бавария» (4.31)

«Барселона» (7.00) → «Барселона» (5.48)

«Манчестер Сити» (9.00) → ПСЖ (5.98)

ПСЖ (11.00) → «Реал» (8.96)

Основные фавориты практически не поменялись, но котировки некоторых существенно снизились. Коэффициент на победу «Баварии» упал 33%. Команда Компани уничтожила «Аталанту» в 1/8 с общим счетом 10:2, а также вышла в 1/4 на нестабильный «Реал». Кэф на победу ПСЖ упал почти в два раза. Действующие обладатели ЛЧ уверенно прошли «Челси» в 1/8 с общим счетом 8:2, хотя OPTA изначально считала фаворитами именно лондонцев. Пятерку замкнул «Реал» благодаря тому, что выбил из турнира «Сити».

Лига чемпионов возобновится 7-го апреля с матча между «Реалом» и «Баварией». BetBoom уже открыл линию на противостояние – победа мадридцев идет за 3.05, выигрыш мюнхенцев оценивается в 2.13. При этом пользователи BetBoom с небольшим перевесом отдают предпочтение команде Арбелоа. На победу «Реала» на «Бернабеу» пришлось 59% от общего числа ставок на исход.