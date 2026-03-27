Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярки НБА, уверены букмекеры. На победу Вембаньямы дают 8.95
Букмекеры не сомневаются, что Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярного чемпионата.
Ранее НБА обновила рейтинг претендентов на награду, в котором Виктор Вембаньяма поднялся с 3-го на 1-е место. Гилджес-Александер опустился на вторую строчку.
Букмекеры не согласны с мнением NBA.com – подавляющим фаворитом на титул MVP котируется разыгрывающий «Оклахомы» (1.14).
На победу центрового «Сан-Антонио» дают коэффициент 8.95, разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич (12.90) замыкает топ-3.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
