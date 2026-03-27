Соболенко – явный фаворит финала в Майами у букмекеров. Гауфф дважды побеждала белоруску в финалах ТБШ

Арина Соболенко и Коко Гауфф встретятся в финале турнира в Майами.

Это будет 13-я личная встреча Соболенко и Гауфф – сейчас счет 6:6. При этом в финалах впереди Гауфф – 2:1. Американка дважды побеждала Соболенко в решающих матчах на «Больших шлемах», но проиграла единственный финал на тысячниках (в прошлом году в Мадриде).

Букмекеры считают белорусскую теннисистку очевидным фаворитом встречи за 1.39 (68%). На победу ее соперницы дают коэффициент 3.00.

Матч состоится 28 марта, начало – в 23:05 мск.