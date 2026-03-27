Англия выиграла 12 из 13 последних матчей. 1.56 – обыграют Уругвай на «Уэмбли»
Сборные Англии и Уругвая проведут товарищеский матч на «Уэмбли».
Англичане выиграли 12 из 13 последних матчей – официальных и товарищеских. С октября 2024 года у британской сборной было одно поражение – от Сенегала (1:3) в июне 2025-го.
Букмекеры считают сборную Англии фаворитом сегодняшней встречи за 1.56. На победу Уругвая дают коэффициент 6.80, на ничью – 4.20.
Матч состоится 27 марта и начнется в 22:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
