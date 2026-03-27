«Спартак» неожиданно для букмекеров сравнял счет в серии с «Локомотивом». 4.20 – москвичи выйдут в 1/4 финала Кубка Гагарина
«Спартак» сенсационно победил «Локомотив» (2:1, ОТ) на выезде во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Букмекеры давали коэффициент 3.00 на победу московского клуба в Ярославле с учетом овертайма, на хозяев давали 1.40.
«Локомотив» остается очевидным фаворитом серии у букмекеров за 1.23. На выход «Спартака» в 1/8 финала дают коэффициент 4.20.
Третий матч серии состоится 28 марта в Москве.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
