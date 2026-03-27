Воробьев – самый вероятный автор гола в матче Россия – Никарагуа. В октябре он забил дебютный мяч за сборную

Букмекеры определились с самыми вероятными авторами голов в матче Россия – Никарагуа.

Лучшие шансы на гол у нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева – 1.49, или 62%. В октябре 28-летний форвард забил дебютный мяч за сборную – в матче против Ирана (2:1).

Также высокие шансы на гол у Константина Тюкавина, Максима Глушенкова (по 1.56), Ярослава Гладышева и Николая Комличенко (по 1.60).

Матч состоится 27 марта и начнется в 19:30 мск.