  • Овечкин в 13 шайбах от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. 8.50 – побьет уже в этом сезоне
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Ютой» (7:4).

40-летний форвард «Вашингтона» забросил 1001-ю, 1002-ю и 1003-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Фонбет» дает коэффициент 8.50 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 1.04 – этого не случится.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 9 матчей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Нет не побьёт не реально за девять матчей!
Ответ Владимир
Все реально!!!
