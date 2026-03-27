Овечкин в 13 шайбах от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. 8.50 – побьет уже в этом сезоне

Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Ютой» (7:4).

40-летний форвард «Вашингтона» забросил 1001-ю, 1002-ю и 1003-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 9 матчей.