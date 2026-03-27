Овечкин в 13 шайбах от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. 8.50 – побьет уже в этом сезоне
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Ютой» (7:4).
40-летний форвард «Вашингтона» забросил 1001-ю, 1002-ю и 1003-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).
«Фонбет» дает коэффициент 8.50 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 1.04 – этого не случится.
До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 9 матчей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нет не побьёт не реально за девять матчей!
Все реально!!!
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем