  • Швеция победит Польшу, Чехия проиграет Дании: ожидания букмекеров от финала стыков ЧМ-2026
Определись все финальные пары европейских стыков ЧМ-2026.

Букмекеры считают, что Швеция победит Польшу и впервые с 2018 года сыграет на чемпионат мира. В противостоянии Боснии и Италии явным фаворитом котируется «Скуадра Адзурра», которая не играла на ЧМ с 2014 года.

Турция, не игравшая на чемпионате мира с 2002 года, считается очевидным фаворитом пары с Косово. Сборная Дании котируется фаворитом противостояния с Чехией.

Фавориты финала стыков ЧМ-2026:

Босния и Герцеговина (3.15 – выход на ЧМ) – Италия (1.35)

Швеция (1.60) – Польша (2.30)

Косово (2.85) – Турция (1.45)

Чехия (2.50) – Дания (1.55)

Опубликовал: Кирилл Михайлов
