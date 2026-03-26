33% – вероятность второго возвращения Санчо в «Боруссию» по мнению букмекеров

Букмекеры оценили вероятность перехода Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию».

Санчо перешел из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона фунтов в 2021 году. В сезоне-2023/24 дортмундцы брали игрока в аренду, сейчас его арендует «Астон Вилла».

Сообщалось, что дортмундский клуб заинтересован в подписании 25-летнего вингера на правах свободного агента летом. Однако игроку придется пойти на значительное понижение зарплаты.

Букмекеры дают коэффициент 3.00 (33%) на то, что Санчо перейдет в «Боруссию» летом. С такой же вероятностью можно поставить на то, что 25-летний вингер останется в «Астон Вилле».