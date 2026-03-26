1.65 – «Комо» попадет в топ-4 Серии А и впервые в истории выйдет в ЛЧ. Команда Фабрегаса идет на 4-м месте
Букмекеры оценили шансы «Комо» попасть с Лигу чемпионов.
Команда Сеска Фабрегаса идет на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 30 турах. Отрыы от идущего пятым «Ювентуса» – 3 балла.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Комо» попадет в топ-4 по итогам сезона и впервые в истории выйдет в Лигу чемпионов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
