1.65 – «Комо» попадет в топ-4 Серии А и впервые в истории выйдет в ЛЧ. Команда Фабрегаса идет на 4-м месте

Букмекеры оценили шансы «Комо» попасть с Лигу чемпионов.

Команда Сеска Фабрегаса идет на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 30 турах. Отрыы от идущего пятым «Ювентуса» – 3 балла.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Комо» попадет в топ-4 по итогам сезона и впервые в истории выйдет в Лигу чемпионов.