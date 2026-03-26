1.47 – «Акрон» второй год подряд закончит сезон выше «Крыльев Советов». Клуб из Тольятти опережает соседей на 1 очко
«Акрон» закончит сезон РПЛ выше «Крыльев Советов», считают букмекеры.
Клуб из Тольятти идет на 10-м месте в турнирной таблице, опережая самарскую команду на одно очко.
В прошлом сезоне «Акрон» занял 9-е место, набрав 35 очков, «Крылья» закончили сезон на 10-й строчке с 31 баллом. Букмекеры дают коэффициент 1.47 на то, что клуб из Тольятти второй год подряд закончит сезон выше соседей.
Команды встретятся между собой в 30-м туре РПЛ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
