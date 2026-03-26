Соболенко – небольшой фаворит против Рыбакиной у букмекеров. Теннисистки проведут третий очный матч в 2026-м

Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся в 1/2 финала турнира в Майами.

Теннисистки проведут третий очный матч в 2026-м. 31 января Рыбакина обыграла Соболенко (6:4, 4:6, 6:4) в финале Australian Open, а 15 марта проиграла (6:3, 3:6, 6:7) ей в финале Индиан-Уэллса.

Соболенко снова котируется фаворитом матча с Рыбакиной у букмекеров. На победу белорусской теннисистки дают коэффициент 1.77, на успех представительницы Казахстана – 2.05.

Матч пройдет 27 марта, начало – в 03:30 мск.