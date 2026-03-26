4.70 – Роналду закончит карьеру в 2026-м, 9.00 – Месси объявит об уходе из футбола
Букмекеры оценили вероятность завершения карьеры Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 2026 году.
За 4.70 (21%) можно поставить на та, что 41-летний Роналду объявит о завершении карьеры в этом году, 9.00 – это же сделает 38-летний Месси.
Нападающий «Аль-Насра» забил 965 мячей за карьеру в 1312 матчах. У форварда «Интер Майами» 901 гол в 1143 матчах.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Роналду не закончит карьеру пока не забьёт 1000 голов 😂😂😂
Думаю пока Криш не забьет 1000 за карьеру, он не закончит никогда
