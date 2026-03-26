СКА дважды отыгрывался с 0-2 в Кубке Гагарина. 12% – вероятность камбэка в серии с ЦСКА

СКА проиграл два первых матча против ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Петербуржцы дважды в истории отыгрывались с 0-2 по ходу серии плей-офф. В сезоне-2014/15 СКА проигрывал 0-2 (а затем и 0-3) ЦСКА, но в итоге победил 4-3. В сезоне-2018/19 петербуржцы победили «Спартак» 4-2, уступив в двух первых встречах.

Букмекеры дают коэффициент 8.00 (12%) на камбэк СКА в серии с ЦСКА. 1.08 (88%) – дальше пройдут москвичи.

Третий матч серии пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.