1.90 – Турция выйдет на чемпионат мира впервые с 2002 года. В 1/2 финала стыков турки сыграют с Румынией

Турция примет Румынию в полуфинале стыков к ЧМ-2026.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи: на их проход дают коэффициент 1.22, на проход Румынии – 4.40. В финале стыков победитель сыграет со Словакией или Косово.

В последний раз Турция играла на чемпионате мира в 2002 году. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.90 (52%) на то, что команда Винченцо Монтеллы выйдет на ЧМ-2026.

Матч состоится 26 марта, начало – в 20:00 мск.