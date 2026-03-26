  Коэффициент на победу России над Мали обвалился с 1.70 до 1.30. Африканская сборная привезет молодой состав
Коэффициент на победу России над Мали обвалился с 1.70 до 1.30. Африканская сборная привезет молодой состав

Букмекеры обрушили коэффициент на победу России над Мали в товарищеском матче.

25 марта тренер африканской сборной Том Саинтфит сообщил, что в Санкт-Петербург приедет молодой состав: «Многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам».

С момента открытия линии коэффициент на победу сборной России обвалился с 1.70 до 1.30. На успех Мали дают коэффициент 10.50.

Матч состоится 31 марта, начало – в 20:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Надо как-то РФС вдругорядь договариваться, чтоб привозили основу. А то профанация какая-то. Это ведь РФС наверняка федерации Мали и денег немало насыпал, чтоб они приехали. Так пусть тогда нормальный состав привозят.
Скоро против сборной России будут присылать женские сборные. Ну можно ли терпеть такое унижение? Пошлите в задницу эту Мали вместе с еë футболом, если осталось ещë чувство собственного достоинства.
Матч века: сборная России - ДЮСШ Мали. Ну-ка Валера, оторвись.
