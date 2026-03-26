Коэффициент на победу России над Мали обвалился с 1.70 до 1.30. Африканская сборная привезет молодой состав

Букмекеры обрушили коэффициент на победу России над Мали в товарищеском матче.

25 марта тренер африканской сборной Том Саинтфит сообщил , что в Санкт-Петербург приедет молодой состав: «Многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам».

С момента открытия линии коэффициент на победу сборной России обвалился с 1.70 до 1.30. На успех Мали дают коэффициент 10.50.

Матч состоится 31 марта, начало – в 20:00 мск.