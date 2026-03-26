Италия – очевидный фаворит стыков с Северной Ирландией. 85% – вероятность выхода итальянцев в финал

Италия и Северная Ирландия встретятся в 1/2 финала стыков к ЧМ-2026.

Букмекеры не сомневаются в победе команды Дженнаро Гаттузо. На проход итальянцев дают коэффициент 1.12 (85%), на выход британской сборной в финал можно поставить за 6.50 (15%).

Италия пропустила два последних чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).

На выход Италии на ЧМ-2026 можно поставить за 1.50 – 62% вероятности. 2.60 (38%) – «Скуадра Адзурра» пропустит третий подряд чемпионат мира.