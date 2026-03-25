«Лига Ставок» и «Ахмат» показали ролик с «зеленым сиянием» перед игрой с «Ростовом» — и победили

Перед матчем 22-го тура РПЛ с «Ростовом» «Ахмат» вместе с титульным партнером «Лигой Ставок» представили ролик с «зеленым сиянием». Видео посвятили игре на «Ахмат Арене»: в кадре стадион, небо над ним и форма игроков окрашиваются в фирменный зеленый цвет.

В этой экипировке команда вышла на предматчевое построение с посылом: «Тебе зеленый». «Тебе зеленый» — это приглашение ходить на футбол, радоваться голам и поддерживать команду. Слоган объединил болельщиков, игроков и партнеров вокруг одной идеи — побеждать вместе с «Лигой Ставок».

Сам матч тоже сложился для хозяев удачно: «Ахмат» обыграл «Ростов» 1:0.