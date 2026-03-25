3.55 – россиянин впервые с 2022-го станет лучшим бомбардиром РПЛ. Батраков и Воробьев входят в топ-5
Букмекеры оценили шансы российского футболиста стать лучшим бомбардиром РПЛ.
После 22 туров в гонке бомбардиров лидирует Джон Кордоба с 13 голами. Из россиян ближе всех к нему располагаются игроки «Локомотива» – Алексей Батраков (12 голов) и Дмитрий Воробьев (10 мячей).
В последний раз россиянин становился лучшим бомбардиром Мир РПЛ в сезоне-2021/22 – тогда Гамид Агаларов забил 19 мячей в составе «Уфы».
Букмекеры дают коэффициент 3.55 на то, что россиянин выиграет бомбардирскую гонку в сезоне-2025/26.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
