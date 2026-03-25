Пользователь Лиги Ставок выиграл более 1 млн рублей. Зашел коэффициент 560

Клиент «Лиги Ставок» собрал экспресс из 2-х футбольных матчей на коэффициент 560. Сумма ставки — 2 000 рублей, а итоговый выигрыш — 1 120 000 рублей.

Беттор решил пойти рискованным и нестандартным путем. Он поставил на точные счета 3:2. При чем в игре французской Лиги 1 «Нанта» и «Страсбура» он предугадал победу гостей (3:2) за коэффициент 28, которые вырвали победу на 92-й минуте. А в главном матче тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико» он поверил в хозяев (3:2) за кэф 20, которые последние 15 минут матча доигрывали в меньшинстве.

16 марта букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акицю «Зеленый Джекпот».

Проверка пари: https://www.ligastavok.ru/tracking

Рекомендуем
Главные новости
9 из 9 вторых матчей в сериях ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ выиграла домашняя команда. 1.56 – продление тренда
17 минут назад
Вероятность титула Расселла в «Ф-1» с начала сезона выросла с 33% до 65%
сегодня, 12:25
1.67 – «Оклахома» обыграет «Бостон» и продлит победную серию до 13 матчей
сегодня, 10:19
5.00 – у Кубка Гагарина будет новый обладатель. Лучшие шансы – у минского «Динамо»
сегодня, 09:24
Салах перейдет в клуб из Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переезд в МЛС менее вероятен
сегодня, 08:49
«Северсталь» выиграла 4 из 5 последних вторых матчей в сериях Кубка Гагарина. 1.66 – обыграет «Торпедо»
сегодня, 08:33
Синнер – явный фаворит турнира в Майами перед 1/4 финала. Зверев и Фис – в топ-3 у букмекеров
сегодня, 07:55
7 из 8 букмекерских фаворитов пар 1/8 финала Кубка Гагарина победили в первых матчах
сегодня, 07:38
«Балтика» пропустит 16-17 мячей за сезон РПЛ, считают букмекеры. Рекорд – 14 пропущенных «Локомотива» в 2002-м
вчера, 13:46
Россия разгромит Никарагуа, уверены букмекеры. У сборной было 5 крупных побед в 2025-м
вчера, 13:14
Последние новости
ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России
23 марта, 14:15Промо
У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»
22 марта, 15:30
«Реал» дома не проигрывает «Атлетико» аж с февраля 2016 года. Больше десяти лет». Тимур Боков сделал прогноз на мадридское дерби
22 марта, 13:02
«В последние годы матчи между «Арсеналом» и «Сити» получаются максимально закрытыми». Прогноз Палагина на финал Кубка английской лиги
22 марта, 12:10
«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в финале Кубка лиги
22 марта, 11:15Промо
«С «Зенитом» придется напрячься, а это должно привести к триумфу». Чернявский сделал прогноз на «Динамо» – «Зенит»
22 марта, 11:05
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с «Динамо»
22 марта, 08:13Промо
У «Тоттенхэма» нет побед в АПЛ в 2026 году. 1.55 – команда Тудора не обыграет «Ноттингем»
22 марта, 07:20
«Арсенал» 3 года не проигрывает «Ман Сити». Команда Артеты – букмекерский фаворит финала Кубка английской лиги
22 марта, 06:37
«Несмотря на ротацию, у «ПСЖ» хватает мощи состава, тем более те, кто не вышел в основе на «Челси», дополнительно мотивированы». Денисов о матче «Ницца» – «ПСЖ»
21 марта, 15:22
